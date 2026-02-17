Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre uçurumda yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Gökbelen köyü mevkiinde D.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kastamonu'da feci kaza! Otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

1 ÖLÜ, 2 YARALI VAR

Kazada araçta bulunan Yunus Kapusuz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası