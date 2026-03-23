Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı, olay yerine ekipler sevk edildi.

Konya-Antalya kara yolu Seydişehir ilçesi Madenli Mahallesi yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi.

İddiaya göre, yolcu otobüsü yağış nedeniyle zeminin de ıslak olduğu yolda virajda kontrolden çıkarak yan yattı.

KAZADA 14 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

