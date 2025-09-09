Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Muş'ta acı olay: Düğün kana bulandı, 6 yaşındaki çocuk can verdi

Muş'ta acı olay: Düğün kana bulandı, 6 yaşındaki çocuk can verdi

Muş&#039;ta acı olay: Düğün kana bulandı, 6 yaşındaki çocuk can verdi
Muş’un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde bir düğün töreninde havaya rastgele açılan ateş sonucu 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Muş’un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde, düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya açılan ateş sonucu kurşunlar Ayşe Demirhan (6) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Yaralılar Varto Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 yaşındaki Ayşe Demirhan kurtarılamadı. Diğer yaralı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak olaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı. Ayşe Demirhan’ın cenazesi otopsi için Muş Devlet Hastanesi’ne gönderilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

