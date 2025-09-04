Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ordu Ünye'de silahlı saldırı! 'Su'dan sebepten 2 kişi öldü

Ordu Ünye'de silahlı saldırı! 'Su'dan sebepten 2 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'da hem akraba hem komşu olan iki aile arasında ambar suyu yüzünden tartışma çıktı. Hüseyin Tarakçı, Ballı kardeşlere silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kardeş hayatını kaybetti.

Dehşet verici olay Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Adıntepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, komşu ve akraba olan iki aile arasında, ambar suyunun yola akması meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ!

İddiaya göre, Hüseyin Tarakçı (66), eve gidip tabancasını alarak bacanağı Hasan Ballı (60) ve ağabeyi Mehmet Ballı'yı (63) yola çağırdı. Tarakçı, Ballı kardeşlere silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Ordu Ünye'de silahlı saldırı! 'Su'dan sebepten 2 kişi öldü - 1. Resim

Saldırıda Hasan ve Mehmet Ballı olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yabancılar 139,6 milyon dolarlık hisse senedi sattıHamza Aydoğdu kimdir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle katletmişti! Hakimin "Kasap da değilsin" sözlerine böyle karşılık verdi - 3. Sayfa"Kasap da değilsin" sözlerine böyle karşılık verdiTrafikte tepki çeken görüntü! Aşırı yükle hem kendini hem başkalarını tehlikeye attı - 3. SayfaHem kendini hem başkalarını tehlikeye attı3 kadın bahçede kıyafet değiştirdi! Şüphelendiren görüntüler - 3. Sayfa3 kadın bahçede kıyafet değiştirdi!Halit Yukay'ın elleri ve yüzü parçalanmış! - 3. SayfaYukay'ın elleri ve yüzü parçalanmış!Savcı Ercan Kayhan cinayetinin sır perdesi aralandı! 19 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı - 3. Sayfa19 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktıSahte Rus doktor yürüyüşünü bile bozdu! Antalyalı Saadettin'in botoks kabusu - 3. SayfaSahte Rus doktor yürüyüşünü bile bozdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...