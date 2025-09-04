Ordu Ünye'de silahlı saldırı! 'Su'dan sebepten 2 kişi öldü
Güncelleme:
Ordu'da hem akraba hem komşu olan iki aile arasında ambar suyu yüzünden tartışma çıktı. Hüseyin Tarakçı, Ballı kardeşlere silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kardeş hayatını kaybetti.
Dehşet verici olay Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Adıntepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, komşu ve akraba olan iki aile arasında, ambar suyunun yola akması meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ!
İddiaya göre, Hüseyin Tarakçı (66), eve gidip tabancasını alarak bacanağı Hasan Ballı (60) ve ağabeyi Mehmet Ballı'yı (63) yola çağırdı. Tarakçı, Ballı kardeşlere silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
Saldırıda Hasan ve Mehmet Ballı olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
