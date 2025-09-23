Nevşehir’de şüpheli ölüm: Ağrı kesici içti, hayatını kaybetti
Nevşehir’e tatile giden 46 yaşındaki Özlem Y., baş ağrısı nedeniyle ilaç içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mersin'den Nevşehir'e erkek arkadaşıyla tatile giden 46 yaşındaki Özlem Y. isimli kadın başı ağrıyınca ağrı kesici içti.
İlaç içtikten kısa bir süre sonra Özlem Y.’nin fenalaştığını gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, Özlem Y.’yi ilk müdahale sonrası Nevşehir Devlet Hastanesine götürdü.
OTOPSİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARACAK
Hastanede kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özlem Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.
