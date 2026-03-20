Isparta’da bayram izni için bir araya gelen polis memuru iki kardeşin aile içi kavgası korkunç bir sonla bitti. Tartışma sırasında silahını başına dayayan oğluna müdahale etmek isteyen babanın tabancası ateş alınca, polis memuru Deniz A. hayatını kaybetti, baba ise yaralandı. Kimin silahından çıktığı henüz belirlenemeyen tek kurşunla bir can giderken bayram sevinci yerini acıya bıraktı.

Isparta'da dün gece yaşanan olayda, bayram izni için memleketlerine gelen Antalya'da görevli polis memuru Ömer A. ile Denizli'de görevli polis memuru Deniz A., evde yaşanan aile içi tartışmanın sonrasında anne ve baba ile birlikte aynı araca binip evden ayrıldı.

Tartışma araçta da devam edince ikametlerin önüne geldiklerinde anne araçtan inip eve gitti. Devam eden tartışma sırasında Deniz A., bir anda bağırarak silahını çıkartıp kendi kafasına doğrulttu.

SİLAHLAR PEŞ PEŞE PATLADI

Ardından baba Mustafa A. da beylik tabancasını çıkararak araçtan indi. Silahları birbirlerinden almak isterken yaşanan arbede sırasında, tarafların tabancalarından birinin bir anda ateş alması sonucu baba M.A. ile oğlu Deniz A. boyunlarından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS MEMURU KURTARILAMADI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesine ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Deniz A., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mustafa A.'nın Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, olayda yaralanmayan ancak tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Ömer A.'nın da aynı hastanede gözetim altında olduğu öğrenildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Öte yandan olay yerinde 2 tabanca, 1 boş kovan ve 1 dolu fişek ele geçirilerek incelemeye alındı. Kurşunun ise kimin silahından çıktığının henüz tespit edilemediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası