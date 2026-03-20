Aksaray’da bayram ziyareti için babasının mezarı başına giden Gamze Yıldırım, boşanma aşamasındaki eşinin tüfekli saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Aynı saldırıda ağır yaralanan ablası ölümle pençeleşirken bayram sevincini kana bulayan katil zanlısı jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Aksaray’da bayram ziyareti faciaya dönüştü… Ortaköy ilçesine bağlı Oğuzlar köyü mezarlığında yaşanan olayda, babalarının kabrini ziyaret eden Gamze Yıldırım (35) ve kardeşi Beyaz Ç. (48), silahlı saldırının hedefi oldu.

İddiaya göre, Gamze Yıldırım’ın boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım (38), mezarlığa gelerek yanında getirdiği tüfekle önce eşine, ardından baldızına ateş açtı.

BABALARININ MEZARINA YIĞILDILAR

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Gamze Yıldırım ve Beyaz Ç. yaralandı. İki kadın da kanlar içinde babalarının mezarı başında yere yığılırken, tüfek seslerini duyan diğer ziyaretçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bayram günü mezarlıkta infaz: Cani koca eşini babasının kabri başında öldürdü

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Gamze Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı Beyaz Ç. ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüpheli jandarmanın takibiyle kısa sürede suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

