Siyanürlü, baltalı, bıçaklı aile faciasında yeni gelişme

Siyanürlü, baltalı, bıçaklı aile faciasında yeni gelişme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edirne'de ailesinin yemeklerine siyanür kattığını iddia eden, ardından balta ve bıçakla saldırarak evi ateşe veren şahıs, babasının döktüğü kızgın yap ile etkisiz hale getirilmişti. Gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'nin Havsa ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen O.Ç. ailesine elindeki paketini göstererek 'yemeğinize siyanür kattım' dedi. Büyük panik yaşayan aile üyeleri kusmak için banyo ve tuvalete koşarken, O.Ç. annesine baltayla, ağabeyine ise biber gazıyla saldırdı. Öte yandan ağabeyini bıçakla yaraladı.

'KIZGIN YAĞ' İLE DURDURULDU

Bunlarla yetinmeyen O.Ç evi de ateşe verdi. Oğlunu durdurmaya çalışan baba ise kapıyı kırıp oğlunun yüzüne kızgın yağ döktü. Baba, ayrıca kapıyı kırarken elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını büyümeden söndürdü. Tavada bulunan kızgın yağın üstüne atılmasıyla etkisiz hale getirilen O.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLE ÜYELERİ TEDAVİ ALTINDA

Öte yandan, ağır yaralı annenin tedavisi devam ederken, yaralı ağabey ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

