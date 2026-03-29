Yapay zekaya kanan 500 kişi parasını kaptırmış: Doktorun yüzüyle dünyayı dolandırdılar
Samsun’da görevli psikiyatrist Dr. Akif Taşdemir’in yüzünü ve sesini yapay zekâ ile kopyalayan dolandırıcılar, dünyayı birbirine kattı. Yaklaşık 500 kişi parasını kaptırırken, suçlanan doktor ise çaresiz kaldı.
- Dr. Taşdemir'in kimlik bilgileri ve görüntüleri, yapay zekâ teknolojisi kullanılarak sahte videolara dönüştürülmüş.
- Bu yöntemle yurt dışı kaynaklı sahte sosyal medya hesapları üzerinden aralarında bir Alman kadının da bulunduğu yüzlerce kişi dolandırılmış.
- Dolandırılanlar arasında bulunan bir Alman kadın, kendisini Dr. Taşdemir olarak tanıtan kişiyle altı ay görüşmüş ve 181 bin avro kaptırmış.
- Dr. Taşdemir, yaklaşık 500 kişinin bu şekilde dolandırıldığı bilgisini paylaştı.
- Dr. Taşdemir, yurt dışı kaynaklı hesaplara adli birimlerin müdahale edemediğini belirterek çaresizliğini dile getirmiş.
Samsun’da görev yapan psikiyatri uzmanı Dr. Akif Taşdemir dolandırıcıların kurbanı oldu. Kimlik bilgileri ve görüntüleri, dolandırıcılar tarafından yapay zekâ teknolojisiyle sahte videolara dönüştürülerek küresel bir vurguna alet edildi.
Yurt dışı kaynaklı sahte sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen bu yöntemle, aralarında bir Alman kadının da bulunduğu yüzlerce kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı.
Samsun Büyük Anadolu Hastanesinde görevli Dr. Taşdemir, durumu yabancı takipçi sayısındaki ani artışla fark ettiğini belirterek “Yapay zekâ ile fotoğraflarım konuşturulup farklı dillerde videolar üretiliyor. Bir Alman hanımefendi, kendisini ben olarak tanıtan kişiyle altı ay görüşmüş ve 181 bin avro kaptırmış. Kadın durumu anlatmak için Türkiye’ye yanıma geldi” dedi.
‘MÜDAHALE EDİLEMİYOR’
Mağduriyetini dile getiren Taşdemir “Yaklaşık 500 kişinin dolandırıldığı söyleniyor. Bazı Doğu toplumlarından özellikle İran ve Hindistan’dan bazı kişiler beni bu işin faili sanıp hakaret ediyor, hatta parasını benden talep edenler bile oldu.
Adli birimler yurt dışı kaynaklı hesaplara müdahale edemiyor. Mağdur oldum, bütün hesaplarımı kapatsam da bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum” diyerek çaresizliğini dile getirdi.