Son dakika... İstanbul Zeytinburnu'nda pazar sabahı korkunç bir cinayet işlendi. Zeytinburnu'nda bir taksici, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Polis kaçan saldırganın peşine düştü.

Zeytinburnu'nda bir taksici, evinin önünde bıçakla öldürüldü. Katil olayın hemen ardından kayıplara karışırken adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

POLİS ZANLININ PEŞİNDE

Sağlıkçılar olay yerinde yaptığı incelemede taksicinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Polis her yerde kaçan zanlıyı arıyor.

Ayrıntılar geliyor...

