Suriye Enformasyon Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şam Büyükelçiliğinin Perşembe günü tekrar açılacağını bildirdi. Bakanlık açılışa katılmak için gazetecileri davet etti. BAE Şam Büyükelçiliği 2011'de Suriye'deki içi savaşın patlak vermesinden bu yana kapalıydı.
BAE Şam Büyükelçiliği tekrar açılacak
27.12.2018 - 13:56 | Son Güncelleme: 27.12.2018 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Şam Büyükelçiliği 7 yılın ardından Perşembe günü tekrar açılacak.
Etiketler : BAE,Şam Büyükelçiliği,
595448 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/595448.aspx
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