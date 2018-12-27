Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye Enformasyon Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şam Büyükelçiliğinin Perşembe günü tekrar açılacağını bildirdi. Bakanlık açılışa katılmak için gazetecileri davet etti. BAE Şam Büyükelçiliği 2011'de Suriye'deki içi savaşın patlak vermesinden bu yana kapalıydı.