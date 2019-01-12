Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın başkenti Paris’in Rue de Trévise bölgesinde 9’uncu Caddedeki bir binada doğalgazdan kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Edinilen ilk bilgiye göre fırında yaşanan patlamada 2’si ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken Fransa polisi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Trevise Sokağında bir dükkanda meydana gelen patlamada müdahale devam ediyor. Olay yerinden uzak durun, kurtarma ekiplerine yol verin" dedi.