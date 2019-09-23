Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile biraraya geldi. Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşmesi bekleniyor.