Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile biraraya geldi. Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti
23.09.2019 - 23:52 | Son Güncelleme: 23.09.2019 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Pakistan Başbakanı Han,
652205 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/652205.aspx
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