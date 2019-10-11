İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : iran,petrol tankeri,patlama,