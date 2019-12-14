China Daily gazetesinin haberine göre, Yibin kentindeki bir maden ocağını su bastı.
Olayda, 4 madenci yaşamını yitirirken, maden ocağında 14 kişi mahsur kaldı.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
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China Daily gazetesinin haberine göre, Yibin kentindeki bir maden ocağını su bastı.
Olayda, 4 madenci yaşamını yitirirken, maden ocağında 14 kişi mahsur kaldı.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA
Etiketler : çin,maden ocağı,