China Daily gazetesinin haberine göre, Yibin kentindeki bir maden ocağını su bastı.

Olayda, 4 madenci yaşamını yitirirken, maden ocağında 14 kişi mahsur kaldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.