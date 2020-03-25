Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs Libya'ya da sıçardı. Libya'da Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi düzenlediği basın toplantısında, başkent Trablus'ta ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Merkez, koronavirüsüne yakalanan hastanın tedavi altına alındığını belirterek vatandaşları korona virüse karşı alınan önlemleri uymaya çağırdı. Koronavirüs vakası tespit edilen 73 yaşındaki hastanın Tunus'tan Libya'ya geçtiği açıklandı. Hastanın daha önce de Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Öte yandan Libya'da 3 gün önce koronavirüs önlemleri kapsamında, 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.