Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 28 bin 132'ye yükseldi.
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 132'ye yükseldi
20.05.2020 - 21:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 - 21:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 28 bin 132'ye yükseldi.
Etiketler : fransa,koronavirüs,covid-19,
705609 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/705609.aspx
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