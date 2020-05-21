Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Covid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini reddetti.
Filistin Yönetimi BAE'nin gönderdiği yardım malzemelerini reddetti
21.05.2020 - 16:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Covid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini reddetti.
Kaynak: AA
Etiketler : Filistin,Birleşik Arap Emirlikleri,yardım malzemesi,
705799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/705799.aspx
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