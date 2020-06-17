Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı METİ ekipleri Trablus şehir merkezinin yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Selâhaddin bölgesinde, sivillerin evlerine ve yerleşim bölgelerine tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları imha etti.