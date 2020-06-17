Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı METİ ekipleri Trablus şehir merkezinin yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Selâhaddin bölgesinde, sivillerin evlerine ve yerleşim bölgelerine tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları imha etti.
Patlayıcılar temizleniyor
17.06.2020 - 04:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 - 04:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya hükûmetinin davetiyle ülkeye gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı "mayın ve el yapımı patlayıcı tespiti ve imha" (METİ) ekipleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve patlayıcıları temizliyor.
Etiketler : hafter,libya,
711548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/711548.aspx
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