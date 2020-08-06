Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurulduğu belirtildi.
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
06.08.2020 - 20:43 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 20:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Etiketler : azerbaycan,ermenistan,İHA,
723192 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/723192.aspx
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