Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.13’de Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalışan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Yetkililer düşürülen İHA’nın enkazını arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
21.09.2020 - 01:11 | Son Güncelleme: 21.09.2020 - 01:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.13’de Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalışan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Etiketler : azerbaycan,ermenistan,azerbaycan iha,
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