Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.13’de Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalışan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Yetkililer düşürülen İHA’nın enkazını arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.