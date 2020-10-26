Azerbaycan, işgalci Ermenistan’dan kurtardığı bölgelere ait görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı bölgesindeki Padar köyünün görüntüleri yayınlandı.