Azerbaycan, işgalci Ermenistan’dan kurtardığı bölgelere ait görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı bölgesindeki Padar köyünün görüntüleri yayınlandı.
Ermenistan işgalinden kurtarılan Padar köyünün görüntüleri paylaşıldı
26.10.2020 - 18:59 | Son Güncelleme: 26.10.2020 - 19:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı bölgesindeki Padar köyünün görüntülerini yayınladı.
Etiketler : Ermenistan,
741924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/741924.aspx
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