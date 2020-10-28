İddiaya göre büyükelçiliğin “Fransız değerlerine hakaret edildi” gerekçesiyle sanatçıyı kovduğu öğrenildi. Peygamber Efendimize hakaret içeren karikatürler için ifade özgürlüğü diyen Fransa'nın ikiyüzlü tavrı tepki çekti.
İkiyüzlü Fransa: Macron'un karikatürünü çizdi, kovuldu
28.10.2020 - 14:29 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın Moritanya Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yılan şeklinde karikatürünü çizen bir çalışanın işine son verdi.
Etiketler : fransa,karikatür,
742347 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/742347.aspx
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