Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyadaki meyvelerin yüzde 10'u ağaçlarda çürüyor.

Tevel Aerobotics, havacılık, robotik ve yapay zekayı bir araya getirerek robotlar vasıtasıyla ağaçtan taze meyve topluyor.

Sistem 2016 yılında geliştirilmeye başlandı. Şu anda birçok bölgede kullanılıyor.