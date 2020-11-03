Dünyadaki meyvelerin yüzde 10'u ağaçlarda çürüyor.
Tevel Aerobotics, havacılık, robotik ve yapay zekayı bir araya getirerek robotlar vasıtasıyla ağaçtan taze meyve topluyor.
Sistem 2016 yılında geliştirilmeye başlandı. Şu anda birçok bölgede kullanılıyor.
Ağaçtan meyve toplayan robot!
03.11.2020 - 13:08 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'de robotlar, yapay zeka yardımıyla ağaçtan taze meyve topluyor.
Dünyadaki meyvelerin yüzde 10'u ağaçlarda çürüyor.
Etiketler : İsrail,meyve,ağaç,robot,
743813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/743813.aspx
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