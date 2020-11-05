Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcı patladı. Patlama sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivilin de yaralandığı duyuruldu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
El Bab'da patlama: 1 ölü
05.11.2020 - 09:44 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nini El Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybederken 2 sivilin yaralandığı duyuruldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,
744289 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/744289.aspx
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