Suudi Arabistan'ın Hail bölgesinde şiddetli yağışla birlikte dolu yağdı. Şiddetli dolu yağışı kısa sürede çölü beyaz bir örtüyle kaplarken, bölgede çekilen görüntüler büyük ilgi gördü.
Suudi Arabistan'da dolu yağdı, çöl beyaza büründü
09.11.2020 - 16:34 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan'ın Hail bölgesinde şiddetli yağışla birlikte yağan dolu çölü beyaza bürüdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suudi Arabistan,
745352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/745352.aspx
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