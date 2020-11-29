ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Arjantin’in Jujuy eyaletine bağlı Humahuaca'nın 34 km doğusunda 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktardı. USGS, depremin 10 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.
Arjantin’de 5.8 büyüklüğünde deprem
29.11.2020 - 20:54 | Son Güncelleme: 29.11.2020 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Arjantin’de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.
Etiketler : arjantin,deprem,
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