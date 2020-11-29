ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Arjantin’in Jujuy eyaletine bağlı Humahuaca'nın 34 km doğusunda 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktardı. USGS, depremin 10 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.