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Hamaney halka seslendi: Düşman korktuğunuzu hissederse...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hamaney halka seslendi: Düşman korktuğunuzu hissederse...
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, halka İsrail’e karşı kararlı duruşun devam ettirilmesi çağrısında bulunarak, "Eğer düşman sizin korktuğunuzu hissederse, peşinizi bırakmaz. Bugüne kadar sergilediğiniz tavrı aynı kararlılık ve güçle sürdürün" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halka seslenerek, düşmana karşı kararlı duruşun devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

''DÜŞMAN KORKTUĞUNUZU HİSSEDERSE PEŞİNİZİ BIRAKMAZ''

Hamaney, paylaşımında, "Aziz milletimize şunu açıkça söylemek istiyorum. Eğer düşman sizin korktuğunuzu hissederse, peşinizi bırakmaz. Bugüne kadar sergilediğiniz tavrı aynı kararlılık ve güçle sürdürün" dedi.

''YÜCE ALLAH, HİÇ ŞÜPHESİZ İRAN MİLLETİNE ZAFER NASİP EDECEKTİR''

Kur’an-ı Kerim’in Al-i İmran Suresi’nin 126’ncı ayetinde yer alan, "Zafer yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır" ifadesine atıfta bulunan Hamaney, "Yüce Allah, hiç şüphesiz, İran milletine, hakka ve doğru tarafta olana zafer nasip edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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