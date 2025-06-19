İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul'da toplanıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, 21-22 Haziran'da "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla İstanbul'da düzenlenecek. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin İstanbul'da düzenlenecek toplantıya katılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran ile İsrail arasındaki çatışmanın ortaya çıkardığı kritik dönemde gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere 40'tan fazla dışişleri bakanının İstanbul'a geleceği öngörülüyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ'NİN İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

İran- İsrail çatışmaları hız kesmeden sürerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de cumartesi günü İstanbul’da olması bekleniyor.

Toplantıda İİT üyesi 57 ülkenin yanı sıra Teşkilata bağlı kuruluşlar, gözlemci ülkeler ve diğer uluslararası teşkilatlardan 1000 civarında katılımcının yer alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantıya katılarak hitapta bulunması öngörülüyor.

Toplantı kapsamında İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel oturum da düzenlenecek.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İİT (eski adıyla İslam Konferansı Örgütü-İKÖ), İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın ateşe verilmesine tepki olarak 25 Eylül 1969'da Rabat'ta düzenlenen zirvede kuruldu.

Türkiye, İİT'nin kuruluşunda yer alan 25 üyeden biriyken halihazırda 57 üyeye sahip olan İİT, BM'den sonra ikinci en büyük hükümetler arası siyasi teşkilat ve dünyadaki tüm Müslümanları temsil eden tek resmi yapı olma özelliğine sahip.

Ayrıca KKTC, Rusya, Bosna-Hersek, Tayland ve Orta Afrika Cumhuriyeti, gözlemci ülke statüsüyle İİT bünyesinde bulunuyor.