Virüsün Çin'de laboratuvarda üretildiği kesinleşiyor Koronavirüsün ilk olarak nasıl ortaya çıktığı hala tartışılıyor. Amerikalı iki uzman, "Covid-19’un genom diziliminin doğal olarak gerçekleşmesi imkansız" diyerek, virüsün Çin'de bir laboratuvarda üretildiği iddiasında bulundu.
Çin'de şiddetli fırtına ve dolu maraton koşusunu vurdu: 21 ölü Ani hava değişimi Çin'de düzenlenen 100 kilometrelik dayanıklılık koşusunu vurdu. Maraton sırasında etkili olan dolu yağışı ve fırtınada en az 21 sporcu hayatını kaybetti.