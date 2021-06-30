Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore’de devlete ait KCNA haber ajansının aktardığına göre Kim Jong-un, yoksul ve izole ülke için "ağır sonuçlara" yol açacağını söylediği bir görev ihmali nedeniyle katı Covid-19 kurallarını uygulamayan birkaç üst düzey yetkiliyi görevden aldı.

Kuzey Kore liderinin "büyük bir kriz" olarak adlandırdığı belirsiz olaydan kimin veya tam olarak kaç yetkilinin sorumlu olduğu belli değil. Ancak KCNA’ya göre, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin üst kademelerinin bazı üyeleri değiştirildi.

OLASI BİR COVİD-19 SALGINI ÜLKEYİ HARAP EDEBİLİR

Öte yandan Covid-19 salgını nedeniyle ülke zor durumda.

Ülkenin harap sağlık alt yapısının, yüksek derecede bulaşıcı olan hastalığı olan çok sayıda hastayı tedavi etmeye uygun olmadığı düşünülüyor.

RESMİ OLARAK HİÇBİR COVİD-19 VAKASI BİLDİRMEDİ

Uzmanlar bunun Pyongyang'ın sınırlı test kapasitesinden kaynaklandığını iddia etse de Kuzey Kore herhangi bir koronavirüs vakasını kamuoyuna açıklamadı.

Ancak, KCNA'nın geçen yaz Güney Kore'den gelen semptomatik bir yolcunun ülkeye girdiğini ve ardından sınır dışı edildiğini açıkladı. Daha sonra böyle bir olay bildirilmedi.

EKONOMİK MALİYETİNE RAĞMEN ÇİN İLE SINIRLARINI KAPATTI

Bugüne kadar Kuzey Kore, bir dizi acımasız halk sağlığı önlemleri sayesinde büyük bir Covid-19 vakası salgınını önleyebildi. Kim'in geçen yıl, Çin'den mal ithal ederken kurallara uymayan bir gümrük memuru da dahil olmak üzere, Covid-19 ile ilgili suçlardan dolayı iki kişiyi idam ettirdiği öne sürüldü.

Ayrıca, Kuzey Kore'nin sınırları, yoksul ülke halkının aç kalmasını önlemek için ihtiyaç duyduğu ekonomik bir yaşam çizgisi olan Pekin ile ticaret üzerindeki zincirleme etkilere rağmen virüsü uzak tutmak için Ocak 2020'den bu yana mühürlendi.

ÇAY 70 DOLARA, KAHVE100 DOLARA YÜKSELDİ

Ardından, Pyongyang, kısmen hem sert hava koşullarına hem de ticaret sorunlarına bağlı bir gıda krizi bildirdi. Pekin'den alınan resmi istatistiklere göre, Çin'den Kuzey Kore’ye yapılan ihracat, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 90 oranında azaldı.

Bazı temel malların fiyatlarının da Pyongyang'da hızla arttığı bildirildi. Uzmanlar, pirinç ve akaryakıt fiyatlarının nispeten sabit kaldığını, ancak şeker, soya fasulyesi yağı ve un gibi ithal temel ürünlerin fiyatlarının arttığını söyledi .Kuzey Koreliler, küçük bir paket siyah çay gibi temel olmayan ürünlerin 70 dolara satılabileceğini, bir paket kahvenin ise 100 dolardan fazlaya mal olabileceğini söyledi.

KITLIK RİSKİNE RAĞMEN PANDEMİYİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Analistler, Kim ve Kuzey Kore rejiminin, ülke liderlerinin virüsün sağlık sistemini nasıl alt edebileceğini bildiği için Covid-19'u uzak tutmak için böylesine aşırı bir planın maliyetlerini önceden kabul ettiğini açıkladı.

Ülkede gönüllü olan Kuzey Koreli sığınmacılar ve yardımcı işçiler, hastanelerinin ve tıbbi tesislerinin genellikle uygun ekipman ve ilaçtan yoksun olduğunu söyledi. 1990'larda kıtlık sırasında deniz aşırı ülkelere kaçan Kuzey Koreliler, anestezi olmadan yapılan ampütasyonların veya hayatta kalmak için yiyecek almak için ilaç satan doktorların hikayelerini paylaştı.

HİÇ KORONA VİRÜS AŞISI ALMADI

Kuzey Kore, küresel aşı ittifakı Gavi ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi olmasına ve Covid-19 aşı programı Covax için uygun olmasına rağmen henüz herhangi bir koronavirüs aşısı almadı. ABD yönetiminden yetkilier ise geçen ay Beyaz Saray'ın Pyongyang ile aşı paylaşmaya açık olduğunu, ancak Kuzey Kore’nin ne kadar aşı alacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, Kuzey Kore, virüsün sınırların derinliklerine nüfuz etmesini engelleyen bir konumda yer alıyor, çünkü ülke içindeki insanlar istedikleri gibi hareket etme özgürlüğüne sahip değil. Sığınmacılar, ortalama Kuzey Korelilerin hükümet onayı olmadan evden uzağa seyahat etmelerine izin verilmediğini söyledi, bu da virüsün şehirden şehre yayılması için daha az fırsat olacağı anlamına geliyor.

Kuzey Kore, liderleri Kim için ağlıyor Uzun süre ortalıkta görünmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz aylarda fotoğrafları paylaşıldı. Kim'in zayıflamış görüntüsü halkını hüzne boğdu.

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