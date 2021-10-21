Eski İngiltere sömürgesi Barbados, Kraliçe Elizabeth’in yerine devlet başkanı seçti. 2018 senesinden bu yana Genel Vali olarak görev yapan Dame Sandra Mason (72), ülkenin İngiltere’den bağımsızlığının 55. yıl dönümü olan 30 Kasım’da yemin ederek yeni görevine başlayacak.
İngiltere'den tam bağımsızlık elde etmek isteyen hükümet geçen sene cumhuriyet rejimine geçeceğini açıklamıştı.
Açıklamada, “Barbados sömürge geçmişini tam olarak geride bırakacaktır” denilmişti. Başbakan Mia Mottley, seçimi ülke için “çığır açacak an” olarak nitelendirdi. Karayiplerde 285.000 nüfuslu ada ülkesi Barbados, eski İngiltere sömürgeleri arasında cumhuriyete geçecek ilk ülke değil. Daha önce Guyana, Trinidad ve Tobago ile Dominica cumhuriyet ilan etmişti. Jamaika da cumhuriyete geçmeyi planlıyor.
Barbados'tan tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni Barbados, Karayipler'in en ünlü tatil adalarından birisi. Turizm cenneti olan bu küçük ada ülkesi, her yıl dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor. Tüm dünyayı olduğu gibi Barbados'u da derinden etkileyen koronavirüs, adayı en büyük gelir kaynağı turizmden mahrum bıraktı. Ekonomik kaybını azaltmak isteyen Barbados, tatil için ülkeye gelen turistlere evden çalışabilecekleri bir işleri varsa 1 yıllık oturma vizesi verecek. Bu şekilde azalan turist ve turizm gelirinin toparlanması hedefleniyor.
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Barbados Kraliçe Elizabeth’in yerine devlet başkanı seçti
Eski İngiltere sömürgesi Barbados, Kraliçe Elizabeth’in yerine devlet başkanı seçti.
Eski İngiltere sömürgesi Barbados, Kraliçe Elizabeth’in yerine devlet başkanı seçti. 2018 senesinden bu yana Genel Vali olarak görev yapan Dame Sandra Mason (72), ülkenin İngiltere’den bağımsızlığının 55. yıl dönümü olan 30 Kasım’da yemin ederek yeni görevine başlayacak.
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