Türkiye Gazetesi

Küresel ısınma, iklim değişiğikliğine yönelik hükümetler eylem planı yapıyor. Çevre aktivistlerinin de sık sık eylem yaptığı bu sorun tehlikeli boyutlara ulaşmadan acil eylem yapılması gerekiyor. Araştırma, mevcut küresel ısınma oranlarının devam etmesi durumunda Maldivler'in yüzde 80’inin 2050'ye kadar yaşanmaz hale gelebileceğini ortaya koydu.

ABC News’in haberine göre, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yürüttüğü araştırma, iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesinin, 1192 ada üzerine kurulu Maldivler'i doğrudan tehdit ettiğini gösterdi.

Araştırma, mevcut küresel ısınma oranları ile Maldivler'in yüzde 80’inin 2050'ye kadar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna işaret etti.



Araştırma, mevcut küresel ısınma oranları ile Maldivler'in yüzde 80’inin 2050'ye kadar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna işaret etti.



Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih, 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) yaptığı konuşmada, adaların birer birer sular altında kaldığını belirterek, “Bu gidişatı tersine çevirmezsek, Maldivler bu yüzyılın sonuna kadar yok olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliği ile mücadelenin önemli isimlerinden ve ülkenin eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid, adaların yüzde 90’ında erozyon meydana geldiğini ve yüzde 97’sinin tatlı yeraltı su kaynaklarından yoksun olduğunu söyledi.

Çevre, İklim Değişikliği ve Teknoloji Bakanı Aminath Shauna ise duruma ilişkin değerlendirmesinde, “Yüzyılın sonuna doğru olacağını düşündüğümüz şeyleri, şu an yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra ulusal bütçenin yüzde 50’sinden fazlasının iklim değişikliğine ayak uydurmak için harcandığını belirten Shauna, bu durumun Maldivlileri göçe zorlayabileceğine dikkati çekti.



BM iklim zirvesinde liderler 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı taahhüt etti BM İklim Değişikliği Konferasında bir araya gelen 100'ün üzerinde lider, 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı, bu alanda 12 milyar dolar kamu ve 7,2 milyar dolar özel sektör finansmanı sağlamayı taahhüt etti.

Biden'dan uyarı: İklim zirvesinde dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin halihazırda dünyaya büyük zarar verdiğine dikkati çekerek, "Şu anda dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız." uyarısında bulundu.