Sağlık konusunda hükümete danışmanlık yapan Profesör Eran Segal, her gün nüfusun yüzde 0,6’sının Covid testinin pozitif çıktığını söyledi.

Rakam, yedi günlük Covid vakalarının ortalamasını gösteriyor. Segal, rakamın yüksek olmasını nüfusa oranla çok test yapmalarına bağladı. Nüfusa göre vakalarda İsrail’i Moğolistan, Peru, Kanada ve Gürcistan takip ediyor.

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