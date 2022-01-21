Sağlık konusunda hükümete danışmanlık yapan Profesör Eran Segal, her gün nüfusun yüzde 0,6’sının Covid testinin pozitif çıktığını söyledi.
Rakam, yedi günlük Covid vakalarının ortalamasını gösteriyor. Segal, rakamın yüksek olmasını nüfusa oranla çok test yapmalarına bağladı. Nüfusa göre vakalarda İsrail’i Moğolistan, Peru, Kanada ve Gürcistan takip ediyor.
İsrail güçlerinden okula baskın Filistin’de İsrail güçlerinin baskın yaptığı bir okulda bulunan 2 öğrenci gözleri bağlanarak gözaltına alındı.
İsrail karantina süresini 5 güne düşürdü İsrail, Covid-19 salgını kapsamında uygulanan karantina süresini 5 güne düşürme kararı aldı.
Dünyada nüfusa göre günlük en yüksek Covid vakası İsrail’de
21.01.2022 - 14:32 | Son Güncelleme: 21.01.2022 - 14:35
Türkiye Gazetesi
İsrail, nüfusa göre günlük Covid vakalarında dünyada ilk sırada geliyor.
Sağlık konusunda hükümete danışmanlık yapan Profesör Eran Segal, her gün nüfusun yüzde 0,6’sının Covid testinin pozitif çıktığını söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Etiketler : İsrail,covid,koronavirüs,
817844 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/817844.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER