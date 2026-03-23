Axios muhabiri Barak Ravid, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın son iki gün içinde ABD ve İran arasında mekik dokuduğunu ve kritik mesajları ileten kilit aktörler olduğunu duyurdu.

Üç ülkenin üst düzey yetkilileri, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Diplomatik kaynaklar ateşkes süreci hakkında "Arabuluculuk devam ediyor ve ilerliyor. Görüşmeler, savaşın sona erdirilmesi ve çözülmemiş tüm meselelerin çözümü üzerine. Yakında cevaplar almayı umuyoruz" dedi.

TÜRKİYE’NİN "BARIŞ KÖPRÜSÜ" MESAİSİ SÜRÜYOR

Türkiye, son bir ayda Afganistan’dan Pakistan’a, Ukrayna’dan İran’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada "vazgeçilmez arabulucu" rolünü pekiştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak Mısır ve Norveçli mevkidaşlarıyla yürüttüğü yoğun telefon trafiğiyle, bölgeyi ateşe atan ABD-İran gerilimini dindirmek için diplomatik atağa kalktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Norveçli mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerde, İran merkezli bölgesel savaş riskini ele aldı

"GÖRÜŞMELER DÜN OLDU"

ABD Başkanı Donald Trump, İran medyasının "misilleme korkusuyla geri adım attı" iddialarına Fox Business ekranlarından cevap verdi. Trump, İran tarafıyla görüşmelerin kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Son görüşme dün gece gerçekleşti. İran bir anlaşma yapmak istiyor, bu 5 gün içinde veya daha erken bile olabilir" yorumunda bulundu.

İRAN NE DEMİŞTİ?

iran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşme gerçekleştirildiği yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, "Tahran ile Washington arasında herhangi bir görüşme bulunmuyor. İran, savaşta hedeflerine ulaşmadan önce herhangi bir müzakereyi reddetme yönündeki tutumuna bağlı kalmaktadır. ABD zaman kazanmaya çalışıyor" açıklamasını yaptı.

"TRUMP GERİ ADIM ATTI"

Öte yandan, Fars Haber Ajansı'na konuşan üst düzey İranlı bir güvenlik yetkilisi, "Trump, İran'ın hayati altyapılara yönelik askeri tehditlerinin ciddiyet kazanmasının ardından saldırı planından geri adım attı. ABD ve Batı'daki finans piyasalarındaki baskı ile tahvil piyasalarına yönelik risklerin artması da bu geri çekilmede etkili oldu. Savaşın başlangıcından bu yana bazı arabulucular aracılığıyla Tahran'a mesajlar iletildi. Bu mesajlara verilen cevap ise, gerekli caydırıcılık seviyesine ulaşılana kadar savunmanın sürdürüleceği yönünde oldu" ifadelerini kullandı.

DEVRİM MUHAFIZLARI: HÜRMÜZ'DE DEĞİŞİKLİK YOK

İran'ın devlet televizyonuna konuşan İran Devrim Muhafızları üyesi de "İran'ın Hürmüz Boğazı konusundaki tutumu değişmedi ve değişmeyecek." dedi.

