ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, evine izinsiz girmeye çalışan bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Olay sırasında Vance ailesinin evde bulunmadığı belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cincinnati’deki evlerine izinsiz girmeye çalışan bir kişinin polis tarafından yakalandığını duyurdu. Vance, X hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin evde bulunmadıkları sırada pencereleri çekiçle kırarak içeri girmeye çalıştığını belirtti.

"POLİS HIZLI BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE ETTİ"

Vance, açıklamasında “Evimize yapılan saldırı hakkında gösterilen iyi dilekler için teşekkür ediyorum. Görünen o ki, deli bir kişi pencereleri çekiçle kırarak eve girmeye çalışmış. Gizli Servis ve Cincinnati polisi hızlı bir şekilde müdahale etti, minnettarım” ifadelerini kullandı.

Olay sırasında ailesinin Washington’da olduğunu vurgulayan Vance, medyadan aile mahremiyetine saygı göstermelerini ve evin fotoğraflarını paylaşmamalarını rica etti.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, izinsiz girmeye çalışan kişinin 26 yaşındaki William DeFoor olduğu belirtilirken, şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası