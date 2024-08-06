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ABD Başkanı Biden'dan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ve Katar Emiri Al Thani ile Gazze görüşmesi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD Başkanı Biden&#039;dan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ve Katar Emiri Al Thani ile Gazze görüşmesi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Görüşmelerde, Gazze Şeridi’nde ateşkes ele alındı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 305 gündür devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

ATEŞKES VE ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI KONUŞULDU

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, görüşmelerde Gazze Şeridi’nde acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik çabaların ele alındığı ifade edildi.

Ateşkes anlaşmasına yönelik müzakerelerde yaptıkları arabuluculuk için Biden’ın Al Thani ve es-Sisi’ye teşekkür ettiği aktarılan açıklamalarda, liderlerin ateşkes anlaşmasına dair sürecin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının aciliyeti konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

Açıklamalarda, liderlerin ve ekiplerinin önümüzdeki günlerde yakın koordinasyon içinde kalma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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