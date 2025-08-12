Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'de silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Texas eyaletinde yaşanan olay sonrası erkek olduğu belirtilen saldırgan gözaltına alındı. Saldırıda yaralıların da olduğu bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Texas polisi, Austin kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı olduğunu açıkladı.

ERKEK SALDIRGAN YAKALANDI 

İlk belirlemelere göre 2 kişiyi öldüren saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

Austin polisi de, X hesabından yaptığı paylaşımda, olay yerinde güvenlik önlemleri alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Polis, saldırganın beyaz bir erkek olduğunu, bölgedeki bazı yolların bir sonraki emre kadar ulaşıma kapatıldığını kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, olayın meydana geldiği alışveriş merkezinin otoparkında çok fazla polisin ve acil müdahale ekibinin olduğu ve önlemler aldığı görüldü.

Öte yandan polis olayda yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapmazken, ABD medyasındaki haberlerde, alışveriş merkezine yakın bir hastanede 3-4 yaralının tedavi altına alındığı iddia edildi.

