ABD'de silahlı saldırı! Cenaze törenine gidenleri taradılar, ölü ve yaralılar var
ABD'de bir cenaze töreni kan gölüne döndü. Kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
ABD'nin Utah eyaletindeki kilise yerleşkesinde cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
CENAZE TÖRENİNDE KAN AKTI
ABC News'ün Salt Lake City Polis Departmanı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre bir kilisenin toplantı evindeki cenaze töreninde silahlı saldırı gerçekleştirildi. İhbar üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALI
Saldırıda 2 kişi öldü, yaralanan 3'ü ağır 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE
Güvenlik görevlilerince kilisenin çevresindeki bazı yollar ulaşıma kapatıldı, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
ABD basınının bölge sakinlerine dayandırdığı haberlerde toplantı evindeki törende tartışma çıktığı, daha sonra silah seslerinin duyulduğu öne sürüldü.