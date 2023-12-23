ABD'den Türk bankalarına yaptırım tehdidi! 'Baskıyı artıracak'

23 Aralık 2023 10:42 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 10:42

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla bugün bir kararname yayımlandı. Kararnameye göre ABD Maliye Bakanlığı, Rusya'nın savunma sanayisini güçlendirmesini kolaylaştıran finans kuruluşlarına yaptırım uygulayabilecek.

Kararnameyle Rusya yaptırımlarını delen ya da delinmesine dahil olan finans kuruluşları ABD'nin açık hedefi haline gelecek. Ayrıca Rusya'dan ithal edilen elmas ve deniz ürünlerine yönelik mevcut kısıtlamaların da sıkılaştırılması sağlanacak.

Kararnameyle ilgili açıklama yapan ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, finansal kuruluşlara seslendi. Yellen, kuruluşlardan, Rusya'nın yaptırımları atlatması veya kaçınmasına destek olmamak için her türlü çabayı göstermelerini beklediklerini ifade etti. Açıklamasında Yellen şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın savaş mekanizmasına tedariki kolaylaştıran finans kuruluşlarına karşı kararlı ve etkili önlemler almak için bu yetkinin sağladığı yeni araçları kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz."

ABD, TÜRKİYE'DEKİ BANKALAR HEDEF ALINABİLİR

CNBC televizyonuna kararnameyi değerlendiren ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Türkiye ve birkaç ülkenin adını verdi. Adeyemo'ya göre karar; Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerdeki bankalar üzerindeki baskıyı artıracak.

ABD ve Batı ülkeleri, Ukrayna'yı işgal ettiği gerekçesiyle Rusya'ya çok sayıda yaptırım uygularken, bu yaptırımları delen veya delinmesini destekleyen kuruluşları ise cezalandırıyor. Geçmişte ABD, çok sayıda Türk şirketine 'yaptırım delme cezası' uygulamıştı.

Geçen hafta Rusya, Türkiye, Çin ve BAE'den 150'den fazla kişi ve kuruluşu yaptırım listesine almıştı. Bahsi geçen yaptırım listesinde çok saıyda Türk şirketin yer alması dikkat çekmişti.