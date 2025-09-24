ABD'nin Özel Temsilcisi Barrack resmen duyurdu: İsrail ve Suriye anlaşmaya çok yakın!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bölgesel konulara dair önemli açıklamalar yaptı.

İSRAİL SALDIRMAYACAK

New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları arasında gazetecilere konuşan Barrack, Suriye ve İsrail'in “gerginliğin azaltılması” konusunda anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu.

Barrack anlaşma kapsamında İsrail'in saldırılarını durduracağını, Suriye'nin de İsrail sınırına hiçbir araç ya da ağır teçhizat yaklaştırmamayı kabul edeceğini söyledi.

İKİ TARAF DA 'OLUMLU'

Tarafların 'olumlu' tavırlar sergilediğini belirten ABD'li temsilci, ayrıca anlaşmanın iki ülkenin müzakere ettiği güvenlik anlaşmasına doğru ilk adım olacağını söyledi.