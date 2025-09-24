ABD'nin Özel Temsilcisi Barrack resmen duyurdu: İsrail ve Suriye anlaşmaya çok yakın!
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail ve Suriye arasında yakın zamanda anlaşma sağlanabileceğini duyurdu. Barrack; İsrail'in saldırıları durdurması karşılığında Suriye'nin de sınıra ağır teçhizat yaklaştırmamayı kabul edeceğini açıkladı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bölgesel konulara dair önemli açıklamalar yaptı.
İSRAİL SALDIRMAYACAK
New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları arasında gazetecilere konuşan Barrack, Suriye ve İsrail'in “gerginliğin azaltılması” konusunda anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu.
Barrack anlaşma kapsamında İsrail'in saldırılarını durduracağını, Suriye'nin de İsrail sınırına hiçbir araç ya da ağır teçhizat yaklaştırmamayı kabul edeceğini söyledi.
İKİ TARAF DA 'OLUMLU'
Tarafların 'olumlu' tavırlar sergilediğini belirten ABD'li temsilci, ayrıca anlaşmanın iki ülkenin müzakere ettiği güvenlik anlaşmasına doğru ilk adım olacağını söyledi.
