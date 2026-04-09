Adı Epstein iddialarıyla anılmıştı! Melania Trump ilk kez konuştu
Epstein iddialarıyla gündeme gelen Melania Trump, sessizliğini bozdu. Suçlamaları sert ifadelerle reddeden First Lady, kamuoyuna açık duruşma çağrısında bulundu.
- Melania Trump, Jeffrey Epstein ile herhangi bir bağlantısı olmadığını ve onun suçlarından haberi olmadığını savundu.
- Trump, hakkındaki iddiaların kendisini karalamak için ortaya atıldığını ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.
- First Lady, Epstein'ın suçlarının mağdurlarını merkeze alan kamuya açık bir duruşma düzenlenmesi çağrısında bulundu.
- Jeffrey Epstein, 18 yaş altı kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanırken hapiste ölü bulunmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısı ve onun suçlarından haberdar olduğu yönündeki iddialarla anılıyordu. First Lady hakkında konuşulanlar sonrası sessizliğini bozdu ve tüm iddiaları dert bir dille yalanlayıp kamuoyuna açık duruşma çağrısında bulundu.
KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ
Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçerek, hakkındaki Epstein ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.
"SUÇLARINDAN HABERİM YOKTU"
Melania Trump, yazılı olarak okuduğu açıklamasında, Epstein ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını ve onun suçlarından haberi olmadığını savundu. Epstein ile bağlantısı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Trump, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve kendisini karalamak için ortaya atıldığını söyledi.
Melania Trump, "Beni utanç verici Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren yalanların bugün sona ermesi gerekiyor. Hakkımda yalan söyleyen kişiler etik standartlardan, alçakgönüllülükten ve saygıdan yoksundur. Onların cehaletine itiraz etmiyorum ancak itibarımı lekelemeye yönelik kötü niyetli girişimlerini reddediyorum." diye konuştu.
AÇIK DURUŞMA ÇAĞRISI
First Lady, Kongreyi Epstein’ın suçlarının mağdurlarını merkeze alan kamuya açık duruşma düzenlemeye çağırdı.
18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.