Rusya, enerji krizindeki Avrupa'ya kapıyı tamamen kapatmadı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, alternatif pazarlardan artan gazı Batı ülkelerine satmaya hazır olduklarını duyurdu.

Rusya ile Batı arasındaki enerji geriliminde yeni bir perde açılıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Batı ülkelerine gaz tedarik etmeye sıcak baktığını açıkladı.

Muhabir Pavel Zarubin'e konuşan Peskov, Rus gazının önceliğinin artık farklı bölgeler olduğunu ancak Avrupa seçeneğinin masada kalmaya devam ettiğini duyurdu.

Şu an için ellerinde yeterli kapasite olduğunu ifade eden Peskov, alternatif pazarların talebini öne çıkardı. Rus sözcü, bu yeni pazarları "çok açgözlü" olarak tasvir ederken, buralardan gelen yoğun tedarik taleplerinin öncelikli olduğuna işaret etti.

"KALAN MİKTARLAR AVRUPA'YA GİDEBİLİR"

Kremlin'in planına göre Avrupa'ya gaz akışı, ancak diğer pazarlardan arta kalan miktar olması durumunda mümkün olacak.

Rusya'nın enerji rotasını Doğu'ya kırmasıyla birlikte Avrupa'nın ikincil bir seçenek haline geldiği görülüyor.

Peskov, mevcut durumda gaz rezervlerinin yeterli olduğunu ve talepleri karşılamaya devam edeceklerini ekledi.

