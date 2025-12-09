Belçika ile Türkiye arasında savunma alanında dikkat çekici bir yakınlaşma yaşanıyor. Brüksel’deki kritik buluşmada Savunma Bakanı Theo Francken, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişini “Avrupa için eşsiz bir fırsat” olarak nitelendirirken, iki ülke arasında derinleşen işbirliğinin yeni bir döneme kapı araladığını vurguladı.

Türk ve Belçikalı savunma şirketleri, 2026’daki Belçika Kraliyet Ekonomi Heyeti’nin Türkiye ziyaretine hazırlık niteliği taşıyan buluşmada Brüksel’de bir araya geldi.

BELÇİKA BAKANINDAN TÜRKİYE’YE ÖVGÜ

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin savunma kapasitesini şu sözlerle özetledi:

"Türkiye, hızla büyüyen savunma potansiyeline ve dünya çapında tanınan dinamik bir endüstriye sahip bir ülke."

Francken, toplantının iki NATO müttefiki arasında savunma bağlarını derinleştirmek için “eşsiz bir fırsat” sunduğunu söyledi.

Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, "Türkiye, barış görüşmeleri için mükemmel bir konumda çünkü güçlü bir ülke ve uluslararası alanda herkes Türkiye'yi dinliyor.” dedi.

“GÜVENE DAYALI ORTAKLIK” VURGUSU

Ankara'nın Belçika Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, etkinliğin iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostluğu ve ittifak ilişkilerini güçlendirdiğini ifade ederek “güvene dayalı ve yapıcı bir ortaklığın” derinleştiğini aktardı.

Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Ertaç Koca ise Türkiye’nin savunma tedarik ekosistemini, sanayi görünümünü ve uluslararası işbirliği yollarını anlattı.

TÜRK DEVLERİ BRÜKSEL’DE

ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ’ın da aralarında bulunduğu sekiz büyük Türk savunma şirketi, SSB liderliğinde etkinlikte yer aldı. Endüstri, akademi ve hükümet kanadından toplam 100’ün üzerinde Belçikalı temsilci toplantıya katıldı.

2026 KRALİYET HEYETİ ZİYARETİNİN HABERCİSİ

Mayıs 2026’da Prenses Astrid başkanlığında yapılması planlanan Belçika Kraliyet Ekonomi Heyeti'nin Türkiye ziyareti için önemli bir zemin oluşturuyor. Söz konusu ziyaretin, iki ülke arasındaki ekonomik ve endüstriyel bağları büyütmesi ve savunma alanındaki işbirliğini yeni bir aşamaya taşıması hedefleniyor.

“ULUSLARARASI ALANDA HERKES TÜRKİYE’Yİ DİNLİYOR”

Belçika Savunma Bakanı Francken, Ankara’daki temaslarında Türkiye’nin jeopolitik önemine dikkat çekti. Francken, “Türkiye, barış görüşmeleri için mükemmel bir konumda çünkü güçlü bir ülke ve uluslararası alanda herkes Türkiye’yi dinliyor” dedi. NATO’nun en eski üyelerinden Türkiye’nin “eski ve bilge bir müttefik” olduğunu vurguladı.

SAVUNMADA TÜRKİYE MODELİ

Francken, Türkiye’nin karmaşık bir bölgede bulunduğunu, bu nedenle savunma alanına güçlü yatırımlar yaptığını anlattı. Türk savunma sanayisini “rol model” olarak tanımlayan Francken, insansız hava araçları ve ileri teknolojilerdeki ilerlemeleri “gerçekten etkileyici” sözleriyle değerlendirdi. Türkiye ile Belçika’nın NATO içinde ortak çalışmalar yürüttüğünü ancak sanayi işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Belçika Prensesi Astrid’in 2026’da Türkiye’ye geleceğini duyuran Francken, “Haziranda yaklaşık bir hafta boyunca 500–600 Belçikalı girişimciyle burada olacağız. Bu, Belçika’nın şimdiye kadarki en büyük ekonomi heyeti olacak” dedi. Türkiye’nin, Belçika’nın AB dışındaki en büyük dördüncü ticaret ortağı olduğunu hatırlatarak ticaret hacminin 2024’te 12,5 milyar avroya ulaştığını aktardı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Francken, Türkiye’nin savaşın sona ermesi için yürüttüğü arabuluculuk rolünü övdü: “Türkiye güçlü bir ortak. Barışa ihtiyacımız var ve Türkiye’ye ihtiyacımız var.” İstanbul’daki barış görüşmelerini hatırlatan Francken, Rusya’nın saldırgan tutumu sebebiyle sürecin sonuçsuz kaldığını söyledi.

Belçika’nın Ukrayna’ya desteğini sürdüreceğini ifade eden Francken, Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye’nin mutlaka yer alması gerektiğini belirterek, “Türkiye’nin SAFE Programı’na dahil edilmesi gerekiyor. Bu, Belçika’nın politikası” dedi. Ayrıca Brüksel’e Türkiye için bir savunma ataşesi atanacağını duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası