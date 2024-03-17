BM: Ne pahasına olursa olsun Refah'taki saldırıdan kaçınılmalı

Netanyahu'nun Refah'a birkaç hafta içinde saldıracaklarını duyurması sonrası AB'den açıklama geldi. Açıklamada, saldırı konusunda endişe duyulduğu, kente yardımın ulaşmasını sağlayacak ateşkesin kritik önem taşıdığı kaydedildi. Kurum ayrıca kente günlük gitmesi gereken yardımın 500 tır olduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze'deki katliamları Netanyahu'nun yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldıracaklarını duyurmasıyla boyut atladı. Dünyanın çağrılarına kulak asmayan Netanyahu, birkaç hafta içinde Refah'ı hedef alacaklarını duyurdu.

Netanyahu'nun açıklaması sonrası Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Refah'a saldırı olasılığının endişe verici olduğunu söyledi.

Gazze'deki duruma değinen von der Leyen, "Hepimiz Gazze'deki savaştan ve ortaya çıkan felaket niteliğindeki insani durumdan son derece kaygılıyız" dedi.

ATEŞKES ÇAĞRISI

"Gazze kıtlıkla karşı karşıya. Bunu kabul edemeyiz" ifadesini kullanan von der Leyen, "Esirleri serbest bırakacak ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlayacak bir ateşkes konusunda hızla anlaşmaya varılması kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, bu tür bir ateşkesi sağlamak için gösterdiği kişisel çabalar dolayısıyla Sisi'yi takdir ettiğini vurgulayarak, "Ayrıca Refah'ta yapılacak geniş çaplı bir saldırının, savunmasız sivil nüfus üzerinde oluşturacağı risklerden de büyük endişe duyuyoruz. Her ne pahasına olursa olsun bundan (Refah'a olası saldırıdan) kaçınılması gerekiyor." diye konuştu.

"GÜNDE 500 TIRLIK YARDIM GEREKİYOR"

İnsani yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaşmasını sağlamak için gösterdiği "olağanüstü" çabalar nedeniyle de Mısır'a da teşekkür eden von der Leyen, şunları kaydetti:

AB, çok ihtiyaç duyulan yardımı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bugün Gazze'nin kara, hava ve deniz yoluyla günde 500 tırlık veya eşdeğer miktarda yardıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. AB yalnızca bu yıl Filistinlilere 275 milyon avro yardım sağlayacak. Mısır'a tıbbi ekipman da dahil olmak üzere 1800 tonun üzerinde yardım ulaştırdık ve bu yardımın olası tüm yollardan Gazze'ye ulaşmasını sağlıyoruz. Buna Kıbrıs'ta yeni açılan deniz koridorumuz da dahildir.