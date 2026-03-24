BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi dolmadan 'Kıbrıs sorununu' çözmek için yeni bir çerçeve hazırladı. Rum lider Hristodulidis’in sızdırdığı plana göre, hazırlanan özlü belge önce Ankara’nın onayına sunulacak. Türkiye’nin AB ve Gümrük Birliği gibi stratejik beklentilerinin de masada olduğu bu süreçte, son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs meselesinde müzakereleri yeniden başlatmak için "son kozunu" oynuyor. Brüksel’deki AB Konseyi zirvesi sırasında Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelen Guterres’in, kapsamlı bir çözüm belgesi hazırlığında olduğu öğrenildi.

Sızan bilgilere göre Guterres, hazırladığı bu belgeyi harekete geçirmeden önce doğrudan Ankara’nın onayını isteyecek. Türkiye’nin "evet" demediği hiçbir adımın atılmayacağı sürece girildi.

BM'den yeni KKTC planı! "En kısa sürede Erdoğan'a sunacağız"

MÜZAKERE MASASINDA "TÜRKİYE ŞARTLARI"

Rum lider Hristodulidis, Ulusal Konsey toplantısında parti liderlerine yaptığı açıklamada, Ankara’nın bu yeni belgeye ikna edilebileceğini ileri sürdü. Rum tarafına göre, Türkiye-AB ilişkileri, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Avrupa savunma konularındaki beklentiler, Kıbrıs masasında Türkiye’nin elini güçlendiren temel unsurlar olarak görülmekte.

Yunan basını, "Guterres’in planı, merkezi hükümetin yetkilerini ve askeri birliklerin durumunu içerirken, geri çekilme takvimi gibi hassas konuları ise Türkiye’nin rızasına göre açık bırakacak şekilde kurgulandı." açıklamasını paylaştı.

HRİSTODULİDİS'TEN BRÜKSEL’DE 5 MADDELİK ÖNERİ

AB Konseyi toplantısı için Brüksel’de bulunan Hristodulidis, Guterres ile yaptığı görüşmede müzakerelere derhal başlama niyetini yineledi.

Rum hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Hristodulidis’in daha önce mektupla ilettiği 5 maddelik çözüm önerisini bizzat Guterres’e izah ettiğini iletti.

Mevcut çıkmazın bir seçenek olamayacağını öne süren Rum yönetimi, uluslararası bir konferansın toplanması için BM üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası