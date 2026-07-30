The Times'ın haberine göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile İsrail dış istihbarat servisi Mossad, Şubat ayından bu yana kamuoyu önünde görüntü vermeyen İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in yerini tespit etmek ve uyguladığı yeni güvenlik yöntemlerini çözmek amacıyla ortak bir istihbarat çalışması başlattı.

İngiliz basınının önde gelen gazetelerinden The Times’ın aktardığı bilgilere göre, ABD ve İsrail istihbaratı Orta Doğu’da tarihin en büyük insan avlarından birini yürütüyor.

Başkan Donald Trump, İran politikasındaki bir sonraki adımları değerlendirirken, CIA ile Mossad'ın Şubat ayından bu yana kamuoyu önünde görüntü vermeyen İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in yerini tespit etmek için ortak operasyon yürüttüğü öne sürüldü.

CIA ve Mossadın uyduları devrede: Mücteba Hamaneyin Bin Ladin taktiği iki ülkeyi alarma geçirdi

TRAFİK KAMERALARI HACKLENDİ

İngiliz basınında yer alan iddiaya göre, Mossad ve CIA'nın önceliği İran'ın yeni liderinin yerini tespit etmek oldu. 28 Şubat’ta babası Ali Hamaney’in İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Ayetullah Mücteba Hamaney, yaklaşık 150 gündür hiçbir dijital cihaz kullanmadı.

İsrail ve ABD’nin daha önce eski lider Ali Hamaney’in korumalarını ve konvoylarını Tahran’daki trafik kameralarını siber yöntemlerle hackleyerek takip ettiği, ancak yeni lider Ayetullah Mücteba Hamaney’in bu tür teknolojik takiplere karşı tamamen kapalı bir strateji izlediği tespit edildi.

CIA ve Mossadın uyduları devrede: Mücteba Hamaneyin Bin Ladin taktiği iki ülkeyi alarma geçirdi

KAVRUCU SIĞINAKTA KURYELİ İLETİŞİM

İstihbarat kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, babasını öldüren saldırıda yüzünden ağır şekilde yaralandığı değerlendirilen Ayetullah Mücteba Hamaney, Amerikan casus uydularına yakalanmamak için derin sığınaklarda saklanıyor. Tahran’daki yeraltı tünellerinde ya da Kum şehri yakınlarındaki korunaklı bir askeri sığınakta olduğu tahmin edilen İran liderinin, dijital cihazlar yerine Usame bin Ladin taktiği uygulayarak sadece özel kuryeler ve küçük kağıt notlar vasıtasıyla iletişim kurduğu konusunda ise iki ülkenin istihbaratı hemfikir.

Konuyu değerlendiren eski Mossad yetkilileri, elektronik dinlemelerin bu aşamada yetersiz kaldığını, tek yöntemin insan istihbaratı (HUMINT) olduğunu dile getirdi. Ayetullah Mücteba Hamaney ile doğrudan temas kurabilen kişi sayısının Devrim Muhafızları içinde sadece iki ya da üç üst düzey yetkiliyle sınırlı olduğu ifade edildi.

CIA ve Mossadın uyduları devrede: Mücteba Hamaneyin Bin Ladin taktiği iki ülkeyi alarma geçirdi

SES KAYDI TUZAĞI

Diğer yandan dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise güvenlik amacıyla kullanılan dublörler oldu. Eski İsrail istihbarat yetkilileri, İran liderinin farklı noktalarda saklandığını ve yemeğini taşıyan personelin dahi hizmet ettikleri kişinin gerçek Ayetullah Mücteba Hamaney mi yoksa bir dublör mü olduğunu bilmediğini ileri sürdü. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yeni liderle yüz yüze görüştüğüne dair iddiaları ise istihbarat çevrelerince gerçek dışı olarak değerlendirildi.

Öte yandan, babasının cenaze törenine dahi katılamayan Ayetullah Mücteba Hamaney’in kamuoyunun karşısına çıkması için üzerinde büyük bir baskı olduğuna dikkat çekildi. İran liderinin halka moral vermek adına bir ses kaydı yayınlaması halinde bile, CIA ve NSA’in bu kaydın yapıldığı cihazı ve ortamı siber analizlerle tespit edebileceği riski nedeniyle bu adımdan da kaçındığı paylaşıldı.

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