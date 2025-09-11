Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çin şirketleri de listede! ABD’den Husiler’e sert yaptırım paketi

Çin şirketleri de listede! ABD’den Husiler’e sert yaptırım paketi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çin şirketleri de listede! ABD’den Husiler’e sert yaptırım paketi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD, Yemen’deki İran destekli Husiler’e yönelik en kapsamlı yaptırımlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, Husiler'in finansman ve kaçakçılık faaliyetlerini engellemek amacıyla 32 kişi ve kuruluş ile 4 gemiyi yaptırım listesine aldı. Hedefler arasında Çin merkezli bazı şirketler de bulunuyor. Yaptırımlar, petrol kaçakçılığı ve Husi bağlantılı nakliye şirketlerini de kapsıyor.

ABD, Yemen'deki İran destekli Husiler'e yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya başladı. Başkan Donald Trump yönetimi, bunun Washington'ın İran destekli gruba yönelik en büyük yaptırımı olduğunu söyledi.

32 KİŞİ VE KURULUŞLA 4 GEMİYE YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığı, Husiler'in para toplama, kaçakçılık ve saldırı faaliyetlerini engellemek amacıyla 32 kişi ve kuruluş ile dört gemiye yaptırım uygulanacağını bildirdi.

ÇİN MERKEZLİ BİR ŞİRKET DE YAPTIRIM LİSTESİNDE

Hedefler arasında, Hazine Bakanlığı'nın askeri bileşenlerin taşınmasına yardımcı olduğunu söylediği Çin merkezli birkaç şirketin yanı sıra, Husilere çift kullanımlı malların gönderilmesini sağlayan başka şirketler de yer alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımların ayrıca petrol kaçakçılarını ve Husi bağlantılı nakliye şirketlerini de hedef aldığını belirtti.

HUSİLER İSRAİL İLE BAĞLANTILI GEMİLERİ HEDEF ALIYOR

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Netanyahu E1'e imzayı attı! Gazze'den sonra Batı Şeria da işgal ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Netanyahu E1'e imzayı attı! Gazze'den sonra Batı Şeria da işgal ediliyor - DünyaGazze'den sonra Batı Şeria da işgal ediliyorDünyanın ilk yapay zeka bakanı göreve başladı! Tüm kamu alımlarından sorumlu olacak - DünyaDünyanın ilk yapay zeka bakanı göreve başladı!Hamas geri adım atmadı! İsrail'in Doha planı suya düştü - Dünyaİsrail'in Doha planı suya düştüEurovision’da boykot zinciri büyüyor! Bir ülkeden daha katılmama çağrısı geldi - DünyaEurovision’da boykot zinciri büyüyor!ABD'yi sarsan Charlie Kirk suikastinde flaş gelişme! FBI açıkladı: Silah bulundu - DünyaABD'yi sarsan suikast olayında flaş gelişmeİsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a şüpheli paket! Yetkililer alarma geçti - Dünyaİsrail Cumhurbaşkanı'na şüpheli paket! Alarma geçtiler
Sonraki Haber Yükleniyor...