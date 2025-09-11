Çin şirketleri de listede! ABD’den Husiler’e sert yaptırım paketi

ABD, Yemen'deki İran destekli Husiler'e yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya başladı. Başkan Donald Trump yönetimi, bunun Washington'ın İran destekli gruba yönelik en büyük yaptırımı olduğunu söyledi.

32 KİŞİ VE KURULUŞLA 4 GEMİYE YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığı, Husiler'in para toplama, kaçakçılık ve saldırı faaliyetlerini engellemek amacıyla 32 kişi ve kuruluş ile dört gemiye yaptırım uygulanacağını bildirdi.

ÇİN MERKEZLİ BİR ŞİRKET DE YAPTIRIM LİSTESİNDE

Hedefler arasında, Hazine Bakanlığı'nın askeri bileşenlerin taşınmasına yardımcı olduğunu söylediği Çin merkezli birkaç şirketin yanı sıra, Husilere çift kullanımlı malların gönderilmesini sağlayan başka şirketler de yer alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımların ayrıca petrol kaçakçılarını ve Husi bağlantılı nakliye şirketlerini de hedef aldığını belirtti.

HUSİLER İSRAİL İLE BAĞLANTILI GEMİLERİ HEDEF ALIYOR

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor.