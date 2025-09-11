Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Fox News'te Netanyahu karşıtı reklam: 'Clinton'ı kandırdı, Obama'yı dolandırdı, Biden'ı oyuna getirdi'

Fox News’te yayınlanan Netanyahu karşıtı reklamda, İsrail Başbakanı’nın ABD Başkanlarını yıllardır manipüle ettiği iddia edildi. Reklamda Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden ve Donald Trump hedef gösterildi. MAGAFNP adlı bilinmeyen bir grup tarafından yayınlanan reklam, Başkan Trump’a uyarı niteliği taşıyor.

ABD merkezli Fox News televizyon kanalında dün ABD Başkanı Donald Trump'ın en sevdiği programlardan biri olan "Fox & Friends" sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı bir reklam yayınlandı.

"CLİNTON'I KANDIRDI, OBAMA'YI DOLANDIRDI, BİDEN'I OYUNA GETİRDİ"

Reklamda, Netanyahu’nun ABD’nin eski Başkanları Bill Clinton, Barrack Obama, Joe Biden ve mevcut Başkan Trump ile olan görüntülerinin paylaşılarak, "Netanyahu yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti. Bill Clinton'ı kandırdı, Obama'yı dolandırdı, Biden'ı oyuna getirdi. Şimdi de Gazze konusunda sizi kandırmaya çalışıyor, Başkan Trump. Hak ettiğiniz Nobel Barış Ödülü mümkün, Sayın Başkan. Ancak Netanyahu'ya güvenen herkes yanıldı. O sadece kendini düşünüyor. Çaresiz durumda. Zayıf olan ABD başkanlarını aptal yerine koydu. Başkan Trump, onun size de aynısını yapmasına izin vermeyin" ifadeleri kullanıldı.

Reklamı, MAGAFNP adlı bilinmeyen bir grubun yayınlattığı ifade edildi.

