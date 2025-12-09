Çin’in Guang'an kentindeki Huaying Dağı Turizm Bölgesi'nde bir turist, fotoğraf çekmeye çalıştığı esnada 40 metre yükseklikten yaklaşık 15 metre yuvarlandı. Korkunç kazada can kaybı yaşanmazken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çin’in Guang'an kentindeki Huaying Dağı Turizm Bölgesi'nde bir turist, etrafı fotoğraf çekmeye çalışırken 40 metre yükseklikten yaklaşık 15 metre yuvarlandı.

"HAYATTA OLMAK ÇOK GÜZEL"

Olayın ardından ağır yaralanan adam sosyal medyada yaptığı açıklamada, “40 metre yüksekliğindeki bir uçurumdan düştüm ve yaklaşık 15 metre aşağı yuvarlandım. Kayalar çöktüğünde öleceğimi sandım. Hayatta olmak çok güzel." İfadelerinde bulundu.

Çin'de korku dolu anlar: Fotoğraf çekmek için çıkmıştı, 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı

O anlar başka bir turistin cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada çok kez tıklanarak viral oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası